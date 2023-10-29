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مصرع 12 شخصا فى حادث تحطم طائرة فى الأمازون بالبرازيل

10/29/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Youm7) لقى 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم فى حادث تحطم صباح الأحد فى منطقة الأمازون بالبرازيل، بحسب "روسيا اليوم".



وسقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسى فى ريو برانكو، عاصمة ولاية أكرى، بحسب المكتب الصحفى للحاكم جلادسون كاميلى.














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