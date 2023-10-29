مصرع 12 شخصا فى حادث تحطم طائرة فى الأمازون بالبرازيل

مصرع 12 شخصا فى حادث تحطم طائرة فى الأمازون بالبرازيل
التاريخ
10/29/2023 2:28:08 PM
(MENAFN
- Youm7) لقى 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم فى حادث تحطم صباح الأحد فى منطقة الأمازون بالبرازيل، بحسب "روسيا اليوم".
وسقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسى فى ريو برانكو، عاصمة ولاية أكرى، بحسب المكتب الصحفى للحاكم جلادسون كاميلى.
MENAFN29102023000132011024ID1107325383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.