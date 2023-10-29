فرنسا تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) أدانت فرنسا هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ويتصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مع التصعيد في قطاع غزة وكثافة قصف الاحتلال الإسرائيلي والتوغل البري الإسرائيلي.

غضب يتزايد مع غياب أي معلومات عن مصائرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم، فقد عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا، جاء فيه أنه بينما يطالب عدد من أهالي المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بإعادة ذويهم مهما كان الثمن تنتابهم مخاوف من تهديد الهجوم الإسرائيلي البري على غزة لجهود وساطة قد تفرج عن المحتجزين.

ويتأجج الشعور بالقلق في الداخل الإسرائيلي خشية أن يجر الغزو البري الجيش إلى معركة مستعصية داخل غزة، في غضون ذلك، يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة ثقة شعبية حيث شدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين الضغوط على حكومة نتنياهو مؤكدين أن وقت الصبر قد نفد.



