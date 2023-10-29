المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: أريد مقابلة المدنيين فى قطاع غزة

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: أريد مقابلة المدنيين فى قطاع غزة
التاريخ
10/29/2023 2:28:08 PM
(MENAFN
- Youm7)
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خا ، إنه لابد من حماية المدنيين، وإنقاذ الأطفال الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين أجمع، وأريد مقابلة المدنيين فى قطاع غزة.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي، بعد زيارته معبر رفح، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعيشها الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة.
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