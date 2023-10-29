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المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: أريد مقابلة المدنيين فى قطاع غزة

10/29/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Youm7)
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خا ، إنه لابد من حماية المدنيين، وإنقاذ الأطفال الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين أجمع، وأريد مقابلة المدنيين فى قطاع غزة.



وأشار، خلال مؤتمر صحفي، بعد زيارته معبر رفح، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعيشها الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة.












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