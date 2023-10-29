كريم الدبيس: سنقدم أفضل ما لدينا فى مباراة العودة أمام صن داونز

(MENAFN
- Youm7) أكد كريم الدبيس، ظهير أيسر الأهلي، أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه فى مباراة العودة أمام صن داونز الأربعاء المقبل، من أجل التأهل لنهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب لوفتس فيرسفيلد.
وقال الدبيس في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، "لدينا شوط آخر فى مصر، وسننهي الأمور فى لقاء العودة، وقبل بداية أي مباراة نتوقع كل شيء، ماذا سنفعل حالة التعادل أو استقبال هدف، ولعبنا بشكل جيد، ومن خطأ استقبلنا هدفا".
وأضاف، مباراة العودة ستكون قوية ولابد أن نكون جاهزين لها والأفضلية لنا وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل، والوصول للنهائي".
من جهته أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي في الشوط الأول من مباراته ضد صن داونز والتي خسرها بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "كان علينا الهدوء في كرة هدف صن داونز، والمباراة كانت متساوية بين الفريقين، وكان هناك ركلة جزاء لم تحتسب وهذا يدل ان الحكام في إفريقيا ليس لديهم تواصل كافٍ مع الفار".
وأضاف، "الفار لابد أن يكون لديه اتصال أكثر مع حكم الساحة، لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا، والكرة كانت واضحة وكان يجب على الحكم مراجعتها".
أردف كولر، الشوط الثاني دخل مرمانا هدف مبكر من خطأ في التمرير وبعد الهدف المباراة كانت سجال بين الفريقين، ولازال لدينا فرصة وأعتقد أن المباراة القادمة ستحسم كل شيء وبالطبع سنسجل في القاهرة وسنفعل كل شيء في استطاعتنا من أجل الصعود، كما أن جماهيرنا ستدعمنا في القاهرة من أجل الصعود".
وأضاف، "صن داونز فريق قوي في أفريقيا ودائما ينافس على البطولات، ولكن سنفعل كل ما في وسعنا في مباراة العودة من أجل التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي".
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