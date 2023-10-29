كريم الدبيس: سنقدم أفضل ما لدينا فى مباراة العودة أمام صن داونز

MENAFN - Youm7) أكد كريم الدبيس، ظهير أيسر الأهلي، أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه فى مباراة العودة أمام صن داونز الأربعاء المقبل، من أجل التأهل لنهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب لوفتس فيرسفيلد.

وقال الدبيس في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، "لدينا شوط آخر فى مصر، وسننهي الأمور فى لقاء العودة، وقبل بداية أي مباراة نتوقع كل شيء، ماذا سنفعل حالة التعادل أو استقبال هدف، ولعبنا بشكل جيد، ومن خطأ استقبلنا هدفا".

وأضاف، مباراة العودة ستكون قوية ولابد أن نكون جاهزين لها والأفضلية لنا وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل، والوصول للنهائي".

من جهته أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي في الشوط الأول من مباراته ضد صن داونز والتي خسرها بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "كان علينا الهدوء في كرة هدف صن داونز، والمباراة كانت متساوية بين الفريقين، وكان هناك ركلة جزاء لم تحتسب وهذا يدل ان الحكام في إفريقيا ليس لديهم تواصل كافٍ مع الفار".

وأضاف، "الفار لابد أن يكون لديه اتصال أكثر مع حكم الساحة، لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا، والكرة كانت واضحة وكان يجب على الحكم مراجعتها".

أردف كولر، الشوط الثاني دخل مرمانا هدف مبكر من خطأ في التمرير وبعد الهدف المباراة كانت سجال بين الفريقين، ولازال لدينا فرصة وأعتقد أن المباراة القادمة ستحسم كل شيء وبالطبع سنسجل في القاهرة وسنفعل كل شيء في استطاعتنا من أجل الصعود، كما أن جماهيرنا ستدعمنا في القاهرة من أجل الصعود".

وأضاف، "صن داونز فريق قوي في أفريقيا ودائما ينافس على البطولات، ولكن سنفعل كل ما في وسعنا في مباراة العودة من أجل التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي".