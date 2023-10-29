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منتخب الشابات يعسكر 3 نوفمبر لمواجهة الكونغو فى تصفيات المونديال

10/29/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Youm7) استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة على بدء المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم يوم 3 نوفمبر المقبل.



وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم 19 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة أمام الكونغو، في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.



وتلقى اتحاد الكرة المصري اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.



وأحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.












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