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ناصر عباس: ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى لم تحتسب فى لقائه مع صن داونز

10/29/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Youm7) المباراة: صن داونز والأهلى

المسابقة: إياب دور نصف النهائي دورى السوبر الافريقي

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح صنداونز

حكم الساحة: لويس ديجنيدو



حكام الـVAR: ماريا ريڤيت (بنين) (موريشيوس)، عادل زوراق من المغرب.



فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا لم ينجح الحكم البنيني لويس ديجنيدو فى إدارتها نتيجة الخطأ الفادح فى الدقيقة 90، وهى حالة من الحالات التى كان يجب أن يستدعى فيها الـVAR الحكم نتيجة وجود خطأ ضد لاعب الأهلى بيرسى تاو وكانت التفاصيل كالتالى:



الحالة الأولى: فى الدقيقة 90 الكرة داخل منطقة جزاء صنداونز يقوم لاعب صن داونز بدفع اللاعب بيرسى تاو وطبقا للمادة 12 وعنصر الدفع، وبالتالى كانت هناك مخالفة واضحة لم يحتسبها الحكم، وللأسف لم يتدخل الـVAR الذى كان حاضرا غائبا فى نفس الوقت.



الشخصية والسيطرة على المباراة: هى الأسوأ منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، حيث كان هناك أكثر من اعتراض من لاعبى صن داونز ولم يكن هناك أى إجراء ضدهم، أيضاً على مستوى التوقع وقراءة اللعب والتمركز كان سيئا، حيث اصطدمت الكرة بالحكم ثلاث مرات على مدار شوطى المباراة، وهذا نادرا ما يحدث للحكام المحليين فما بالك بالمستوى الدولى والنخبة الأفريقية.



الحكمان المساعدان: لم توجد هناك اختبارات صعبة ولكن أشارا إلى حالات التسلل وتعاونا مع الحكم بشكل جيد فى الأخطاء القريبة منهما.



حكام الـ VAR: خطأ فادح بعدم التدخل والاستدعاء فى الدقيقة 90 فى ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى.












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