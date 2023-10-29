شيكا ينهى الشوط الأول متقدما للطلائع على سيراميكا

MENAFN - Youm7) انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش وسيراميكا، بتقدم الطلائع بهدف دون رد، في اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile.

وسجل هدف تقدم طلائع الجيش جودوين شيكا من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عرضية من

يسري وحيد فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الطلائع كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: أحمد عبدالرحمن، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، الوسط: علي حمدي، فريد شوقي، يسري وحيد، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، الهجوم: جودوين شيكا أوكوارا.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلا من: حراسة المرمى: محمد بسام ، خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة، خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويحتل فريق سير اميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.



