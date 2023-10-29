20 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى لمواجهة فيوتشر

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- Youm7) اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى:
محمد أبوجبل، أحمد صبحى
خط الدفاع
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني
خط الوسط
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، أحمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو
خط الهجوم
كريم بامبو، أسامة فيصل
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