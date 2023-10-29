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20 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى لمواجهة فيوتشر

10/29/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Youm7) اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى:

محمد أبوجبل، أحمد صبحى



خط الدفاع

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني



خط الوسط

محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، أحمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو



خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل












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