بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدينة الفاتيكان (روما) - 29 - 10 (كونا) -- دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا البابا فرانشيسكو في ختام موعظة الأحد بساحة (القديس بطرس) في الفاتيكان إلى عدم الاستسلام ومواصلة الصلاة من أجل الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق الحرب الأخرى.
وقال "في غزة على وجه الخصوص يجب إفساح مساحات لضمان - تدفق - المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن على الفور" مشيرا إلى أن "الحرب هي هزيمة دائما". (النهاية)
م ن / م م ج
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