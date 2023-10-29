Monday, 30 October 2023 12:43 GMT

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في غزة

10/29/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدينة الفاتيكان (روما) - 29 - 10 (كونا) -- دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا البابا فرانشيسكو في ختام موعظة الأحد بساحة (القديس بطرس) في الفاتيكان إلى عدم الاستسلام ومواصلة الصلاة من أجل الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق الحرب الأخرى.
وقال "في غزة على وجه الخصوص يجب إفساح مساحات لضمان - تدفق - المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن على الفور" مشيرا إلى أن "الحرب هي هزيمة دائما". (النهاية)

م ن / م م ج




MENAFN29102023000071011013ID1107325375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث