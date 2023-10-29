لبنان.. إصابة شخصين بقصف للاحتلال على جنوبي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 10 (كونا) -- جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عمليات القصف على عدد من القرى جنوبي لبنان ما أدى إلى جرح شخصين فيما هاجمت (المقاومة الاسلامية) عددا من مواقعه شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المباشرة.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت دراجات نارية في بلدة (ميس الجبل) ما أدى الى جرح شخصين كما قصفت مدفعيته أطراف بلدات (البستان) و(مروحين) و(أم التوت) و(زبقين) ومحيط منطقة (اللبونة) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن أطراف بلدات (الشعيتية) و(الضهيرة) و(يارين) الحدودية تعرضت لقصف مدفعي مركز من مواقع الاحتلال الاسرائيلي عند الحدود.
من جهة أخرى قالت الوكالة الوطنية إن صواريخ ثقيلة أطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم تحدد الجهة التي أطلقتها.
ونقلت الوكالة الوطنية بيانا عن (المقاومة الإسلامية) في لبنان قالت فيه إن مقاتليها استهدفوا "بعد متابعة ورصد دقيق" قوة مشاة لجيش الاحتلال في موقع (المالكية) ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة.
وأضاف البيان أن "المقاومة" استهدفت موقع (السماقة) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيه إصابات مباشرة.
يذكر ان الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من (قطاع غزة) في السابع من الشهر الجاري توترا عسكريا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الأخير للأراضي اللبنانية. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
MENAFN29102023000071011013ID1107325374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.