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لبنان.. إصابة شخصين بقصف للاحتلال على جنوبي البلاد

10/29/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 10 (كونا) -- جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عمليات القصف على عدد من القرى جنوبي لبنان ما أدى إلى جرح شخصين فيما هاجمت (المقاومة الاسلامية) عددا من مواقعه شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المباشرة.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت دراجات نارية في بلدة (ميس الجبل) ما أدى الى جرح شخصين كما قصفت مدفعيته أطراف بلدات (البستان) و(مروحين) و(أم التوت) و(زبقين) ومحيط منطقة (اللبونة) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن أطراف بلدات (الشعيتية) و(الضهيرة) و(يارين) الحدودية تعرضت لقصف مدفعي مركز من مواقع الاحتلال الاسرائيلي عند الحدود.
من جهة أخرى قالت الوكالة الوطنية إن صواريخ ثقيلة أطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم تحدد الجهة التي أطلقتها.
ونقلت الوكالة الوطنية بيانا عن (المقاومة الإسلامية) في لبنان قالت فيه إن مقاتليها استهدفوا "بعد متابعة ورصد دقيق" قوة مشاة لجيش الاحتلال في موقع (المالكية) ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة.
وأضاف البيان أن "المقاومة" استهدفت موقع (السماقة) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيه إصابات مباشرة.
يذكر ان الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من (قطاع غزة) في السابع من الشهر الجاري توترا عسكريا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الأخير للأراضي اللبنانية. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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