(السيتي) يحسم ديربي مانشستر ضد (اليونايتد) بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 29 - 10 (كونا) -- حسم (مانشستر سيتي) مباراة ديربي مانشستر أمام غريمه (مانشستر يونايتد) لصالحه بثلاثية دون رد في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جرت اليوم الأحد على ملعب (أولد ترافورد).
ومع تفوقهم الواضح من حيث نسبة الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص السانحة للتهديف نجح الضيوف في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة ال26 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وبعد مرور أربع دقائق على انطلاقة الشوط الثاني عاد هالاند مجددا ليضيف الهدف الثاني بضربة رأسية بعد أن وجد نفسه وجها لوجه أمام المرمى والحارس في الزاوية البعيدة.
وفي الدقيقة ال80 عمق المهاجم الإنجليزي فيل فودن جراح اليونايتد بهدف ثالث ليحرز الفريق ثلاث نقاط ثمينة.
وفي مباريات اخرى لعبت اليوم أيضا فاز (ليفربول) على ضيفه (نوتنغهام فورست) بثلاثية نظيفة وفاز (أستون فيلا) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على (لوتون تاون) وسقط (ويستهام يونايتد) على ملعبه بهدف نظيف أمام (إيفرتون) في حين انتهت مباراة (برايتون) و(فولهام) بالتعادل بهدف لمثله.
وبهذه النتائج حافظ (مانشستر سيتي) على مركزه الثالث برصيد 24 نقطة متساويا بالنقاط والاهداف مع الوصيف (أرسنال) وبفارق نقطتين عن المتصدر (توتنهام هوتسبر).
ويحتل (ليفربول) المركز الرابع بمجموع 23 نقطة متقدما بفارق نقطة عن (أستون فيلا) يليه (نيوكاسل يوناتيد) و(برايتون) تواليا بمجموع 17 نقطة لكل منهما.
ويحتل (مانشستر يونايتد) المركز الثامن ب 15 نقطة ثم (ويستهام يونايتد) ب 14 نقطة في حين يحتل (فولهام) المركز ال14 بمجموع 12 نقطة وبفارق نقطتين عن كل من (إيفرتون) و (نوتنغهام فورست) على التوالي. (النهاية)
م ر ن / ر س
MENAFN29102023000071011013ID1107325373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.