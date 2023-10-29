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(السيتي) يحسم ديربي مانشستر ضد (اليونايتد) بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي

10/29/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 29 - 10 (كونا) -- حسم (مانشستر سيتي) مباراة ديربي مانشستر أمام غريمه (مانشستر يونايتد) لصالحه بثلاثية دون رد في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جرت اليوم الأحد على ملعب (أولد ترافورد).
ومع تفوقهم الواضح من حيث نسبة الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص السانحة للتهديف نجح الضيوف في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة ال26 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وبعد مرور أربع دقائق على انطلاقة الشوط الثاني عاد هالاند مجددا ليضيف الهدف الثاني بضربة رأسية بعد أن وجد نفسه وجها لوجه أمام المرمى والحارس في الزاوية البعيدة.
وفي الدقيقة ال80 عمق المهاجم الإنجليزي فيل فودن جراح اليونايتد بهدف ثالث ليحرز الفريق ثلاث نقاط ثمينة.
وفي مباريات اخرى لعبت اليوم أيضا فاز (ليفربول) على ضيفه (نوتنغهام فورست) بثلاثية نظيفة وفاز (أستون فيلا) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على (لوتون تاون) وسقط (ويستهام يونايتد) على ملعبه بهدف نظيف أمام (إيفرتون) في حين انتهت مباراة (برايتون) و(فولهام) بالتعادل بهدف لمثله.
وبهذه النتائج حافظ (مانشستر سيتي) على مركزه الثالث برصيد 24 نقطة متساويا بالنقاط والاهداف مع الوصيف (أرسنال) وبفارق نقطتين عن المتصدر (توتنهام هوتسبر).
ويحتل (ليفربول) المركز الرابع بمجموع 23 نقطة متقدما بفارق نقطة عن (أستون فيلا) يليه (نيوكاسل يوناتيد) و(برايتون) تواليا بمجموع 17 نقطة لكل منهما.
ويحتل (مانشستر يونايتد) المركز الثامن ب 15 نقطة ثم (ويستهام يونايتد) ب 14 نقطة في حين يحتل (فولهام) المركز ال14 بمجموع 12 نقطة وبفارق نقطتين عن كل من (إيفرتون) و (نوتنغهام فورست) على التوالي. (النهاية)

م ر ن / ر س




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