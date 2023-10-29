مصر: إغلاق ميناء (نويبع) البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات المصرية اليوم الأحد إغلاق ميناء (نويبع) البحري بجنوب شبه جزيرة سيناء بسبب سوء الاحوال الجوية واضطراب حالة البحر.
وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان إن ميناء نويبع مغلق أمام حركة الملاحة نظرا "للتطورات الجومائية" بعدما سجلت سرعة الرياح حوالي 30 عقدة مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين (3-4) أمتار وسط حالة اضطراب شديد في حركة مياه البحر.
وأضافت أن حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية تم إيقافها أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وأوضحت الهيئة أن تعليمات صدرت باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل الموانئ ومخارجها والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأوضاع المناخية من أجل سلامة الملاحة البحرية.
وأكدت أن غرف العمليات بالموانئ تتابع الأحوال الجوية في المنطقة تحسبا للمخاطر المحتملة والتأكد من توقف الأنشطة البحرية في الموانئ الجنوبية.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت من أمطار رعدية وطقس متغير في نشرتها الأسبوعية متوقعة استمرار التغيرات المناخية في عموم مصر بدرجات متفاوتة من الشدة مع حركة الرياح وهطول الأمطار. (النهاية)
م م / م م ج
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