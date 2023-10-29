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مصر: إغلاق ميناء (نويبع) البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

10/29/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات المصرية اليوم الأحد إغلاق ميناء (نويبع) البحري بجنوب شبه جزيرة سيناء بسبب سوء الاحوال الجوية واضطراب حالة البحر.
وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان إن ميناء نويبع مغلق أمام حركة الملاحة نظرا "للتطورات الجومائية" بعدما سجلت سرعة الرياح حوالي 30 عقدة مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين (3-4) أمتار وسط حالة اضطراب شديد في حركة مياه البحر.
وأضافت أن حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية تم إيقافها أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وأوضحت الهيئة أن تعليمات صدرت باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل الموانئ ومخارجها والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأوضاع المناخية من أجل سلامة الملاحة البحرية.
وأكدت أن غرف العمليات بالموانئ تتابع الأحوال الجوية في المنطقة تحسبا للمخاطر المحتملة والتأكد من توقف الأنشطة البحرية في الموانئ الجنوبية.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت من أمطار رعدية وطقس متغير في نشرتها الأسبوعية متوقعة استمرار التغيرات المناخية في عموم مصر بدرجات متفاوتة من الشدة مع حركة الرياح وهطول الأمطار. (النهاية)

م م / م م ج




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