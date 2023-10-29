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وزير التعليم العالي: ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول في الكويت ينشد استدامة المعرفة بين دول التعاون

10/29/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 10 (كونا) -- قال وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الأحد إن ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول ينشد الاستدامة المعرفية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبتعاون مثمر عبر قناة واحدة وتحت مظلة الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف المانع في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الملتقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في حفل افتتاح فعالياته بمدينة صباح السالم الجامعية أن تلك الاستدامة المعرفية لا تتحقق إلا عبر التعاون الخليجي المثمر وتذليل العقبات وتيسير الصعوبات لتكوين تلك المنظومة الموحدة.
وأوضح أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان (توحيد الإمكانيات لمستقبل أفضل) يمثل غاية "يصبو اليها أصحاب الهمم العالية والعقول المتسامية لما فيها من توحيد الجهود البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي لخدمة المنطقة".
وثمن الفكرة التي أثمرت عقد الملتقى "لأنها جديرة بالاهتمام وتعنى باستطلاع ما تحويه من طرق لتجسير الحقول الهندسية" معربا عن الأمل في أن يكون الملتقى الأول بداية محمودة لربط الحقول الهندسية الخليجية المتشابهة.
من جانبه قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري في كلمته إن الملتقى يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات البحثية بين دول مجلس التعاون وتشجيع التعاون في مجال البحث العلمي بين الباحثين ومعرفة ما كتب في المجالات الهندسية للإتيان بالاختراعات الجديدة.
وأضاف الظفيري أن المشاركين والباحثين "أتوا إلى الملتقى بروح العمل الجماعي الذي يهدف إلى جعل التخصصات الهندسية والكتابة فيها متحدة غير متكررة في قالب واحد تكون فيه الدراسات واضحة للإتيان بالجديد والبحث عن المفيد واستخراج ما تصبو إليه المؤسسات البحثية التجريبية من استكشافات حقيقية لا مجرد إعادة صياغة وهو ما تصبو إليه جامعة الكويت بالتنسيق مع الجهات البحثية الخليجية".
من جهتها قالت نائب مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للبرامج الاستراتيجية الدكتورة خولة الشايجي في كلمتها إن الملتقى يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين ذوي الخبرة والقياديين إلى جانب عدد من الطلبة الذين تعقد عليهم الآمال لتحقيق نهضة المنطقة وتطورها مشيدة بمبادرة جامعة الكويت في دعم البحث العلمي والمعرفة والابتكار.
وأوضحت الشايجي أنه انطلاقا من التوجيهات السامية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي أولى اهتماما خاصا بالبحث العلمي وبدعم المشاريع والأفكار الرائدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فقد عملت المؤسسة منذ نشأتها على توفير الدعم لجميع قطاعات المجتمع وبالأخص المجتمع البحثي للمساهمة في تطوير المفاهيم والأفكار التي تدعم منظومة العلوم والتكنولوجيا.
وأشادت بالشراكة المجتمعية بين المؤسسة وجامعة الكويت بهدف تعزيز دورهما في المجالات العلمية والتقنية الحديثة بما يواكب تطورات البحث العلمي إلى جانب الاحتفاء بالعلماء والمبدعين باختلاف أعمارهم.
بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبدالرحمن الصليلي إن فكرة الملتقى أتت بعد مناقشتها مع عمداء كليات الهندسة في دول مجلس التعاون الخليجي وبالفعل حظيت بدعمهم الكامل للفكرة ولإقامة هذا الملتقى للخبراء الخليجيين الذين يتمتعون بإمكانات علمية كبيرة من الجامعات والمراكز البحثية الزاخرة بالخبرات العلمية المتميزة.
وأضاف الصليلي أن الملتقى يعتبر منصة قيمة لتبادل الأفكار والمعرفة بين الخبرات في مجال الهندسة في دول مجلس التعاون معتبرا إياه فرصة لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون في هذا المجال للارتقاء بالعلم.
وأشار إلى أن الملتقى يضم ورشا علمية في جميع المجالات الهندسية والتقنية والعلمية المختلفة إلى جانب محاضرات ومناقشات لأوراق بحث علمية عن الذكاء الاصطناعي والطاقة وندرة المياه والأمن الغذائي والتصميم الحضري ومعالجة المياه ويستمر ثلاثة أيام. (النهاية)

ا س ع / خ ع ح




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