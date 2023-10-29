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الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تصل مطار (العريش) محملة ب40 طنا من المساعدات

10/29/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- وصلت الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش الدولي بمصر اليوم الأحد محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الدكتور نبيل العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الطائرة إن هذه الشحنة هي السادسة على التوالي المقدمة من دولة الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة مبينا أن الشحنة تحتوي على مواد إغاثية متنوعة.
وأضاف أن الشحنة تحتوي أيضا على مواد غذائية وألواح للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء إضافة إلى 780 حقيبة إسعافات أولية وسيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وحفار (بلدوزر) وكشافات للاضاءة وتمور وبطاطين.
وأوضح العون أن هذه الشحنة النوعية من المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من أهالي دولة الكويت إلى أشقائهم في قطاع غزة تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ونظيريه المصري والفلسطيني.
وذكر أن شحنة المساعدات الإنسانية النوعية الكويتية السادسة التي تم نقلها عبر الجسر الجوي الكويتي تأتي بناء على توجيهات سامية من القيادة السياسية جهزتها كلا من جمعية السلام الأحمر الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
ولفت إلى تنسيق يجري حاليا مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الضرورية للأشقاء في قطاع غزة لتجهيزها في أسرع وقت ممكن وإغاثتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها من جراء تصاعد عمليات قوات الاحتلال الاسرائيلية العسكرية على القطاع.
من جانبه قال ممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فواز العنزي في تصريح مماثل إن دولة الكويت أطلقت منذ الأسبوع الماضي جسرا جويا لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للاشقاء في غزة لنقل مساعدات تشتمل على مواد غذائية ومستلزمات طبية.
وأضاف العنزي أن حمولة الطائرة السادسة من المساعدات الإنسانية هي حمولة متنوعة تضم سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث وأفضل الوسائل الطبية واحدة منها بها وحدة عناية فائقة متنقلة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
وأكد أن شحنة المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية تحتوي أيضا على بطاطين وتمور وألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لاسيما في ظل تدمير البنية التحتية لقطاع غزة وانقطاع الكهرباء والاتصالات.
وأوضح أن المساعدات الانسانية الكويتية لقطاع غزة تخضع لإشراف وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمساعدات من متبرعين ومساهمين كرام ومن الأيادي البيضاء الكويتية.
كما أكد في هذا الاطار أن العمل الخيري مشهود به لأهل الكويت منذ عشرات السنين وأن ذلك ليس بغريب عليهم مشددا على أن الكويت رائدة في العمل الإنساني إقليميا ودوليا.
وحطت أمس الطائرة الخامسة من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي في مطار العريش الدولي محملة بمساعدات طبية لامداد مستشفيات غزة باحتياجاتها العاجلة لاغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة تحت نيران قوات الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

م م / م م ج




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