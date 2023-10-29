الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تصل مطار (العريش) محملة ب40 طنا من المساعدات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- وصلت الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش الدولي بمصر اليوم الأحد محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الدكتور نبيل العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الطائرة إن هذه الشحنة هي السادسة على التوالي المقدمة من دولة الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة مبينا أن الشحنة تحتوي على مواد إغاثية متنوعة.
وأضاف أن الشحنة تحتوي أيضا على مواد غذائية وألواح للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء إضافة إلى 780 حقيبة إسعافات أولية وسيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وحفار (بلدوزر) وكشافات للاضاءة وتمور وبطاطين.
وأوضح العون أن هذه الشحنة النوعية من المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من أهالي دولة الكويت إلى أشقائهم في قطاع غزة تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ونظيريه المصري والفلسطيني.
وذكر أن شحنة المساعدات الإنسانية النوعية الكويتية السادسة التي تم نقلها عبر الجسر الجوي الكويتي تأتي بناء على توجيهات سامية من القيادة السياسية جهزتها كلا من جمعية السلام الأحمر الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
ولفت إلى تنسيق يجري حاليا مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الضرورية للأشقاء في قطاع غزة لتجهيزها في أسرع وقت ممكن وإغاثتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها من جراء تصاعد عمليات قوات الاحتلال الاسرائيلية العسكرية على القطاع.
من جانبه قال ممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فواز العنزي في تصريح مماثل إن دولة الكويت أطلقت منذ الأسبوع الماضي جسرا جويا لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للاشقاء في غزة لنقل مساعدات تشتمل على مواد غذائية ومستلزمات طبية.
وأضاف العنزي أن حمولة الطائرة السادسة من المساعدات الإنسانية هي حمولة متنوعة تضم سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث وأفضل الوسائل الطبية واحدة منها بها وحدة عناية فائقة متنقلة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
وأكد أن شحنة المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية تحتوي أيضا على بطاطين وتمور وألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لاسيما في ظل تدمير البنية التحتية لقطاع غزة وانقطاع الكهرباء والاتصالات.
وأوضح أن المساعدات الانسانية الكويتية لقطاع غزة تخضع لإشراف وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمساعدات من متبرعين ومساهمين كرام ومن الأيادي البيضاء الكويتية.
كما أكد في هذا الاطار أن العمل الخيري مشهود به لأهل الكويت منذ عشرات السنين وأن ذلك ليس بغريب عليهم مشددا على أن الكويت رائدة في العمل الإنساني إقليميا ودوليا.
وحطت أمس الطائرة الخامسة من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي في مطار العريش الدولي محملة بمساعدات طبية لامداد مستشفيات غزة باحتياجاتها العاجلة لاغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة تحت نيران قوات الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
م م / م م ج
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