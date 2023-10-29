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وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب وامتدادها في المنطقة كبير

10/29/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 29 - 10 (كونا)-- حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد من أن خطر توسع الحرب في قطاع غزة وامتدادها في المنطقة "كبير".
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرها أيمن الصفدي مع نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس والبلجيكية حاجة لحبيب في لقاءين منفصلين.
ووفق البيان بحث الاجتماعان الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد الصفدي خلال الاجتماعين ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معا وفوريا على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي تحوله حرب الاحتلال الإسرائيلي جحيما في خرق واضح للقانون الدولي.
وشدد على أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
كما أكد الصفدي أن السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

أ ب / م م ج




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