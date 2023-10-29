وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب وامتدادها في المنطقة كبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 29 - 10 (كونا)-- حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد من أن خطر توسع الحرب في قطاع غزة وامتدادها في المنطقة "كبير".
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرها أيمن الصفدي مع نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس والبلجيكية حاجة لحبيب في لقاءين منفصلين.
ووفق البيان بحث الاجتماعان الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد الصفدي خلال الاجتماعين ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معا وفوريا على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي تحوله حرب الاحتلال الإسرائيلي جحيما في خرق واضح للقانون الدولي.
وشدد على أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
كما أكد الصفدي أن السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
أ ب / م م ج
MENAFN29102023000071011013ID1107325368
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