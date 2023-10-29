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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

10/29/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي الاتصالات المصرية مع دول عربية واقليمية ودولية فاعلة من أجل ايجاد سبل انفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع. (النهاية)

م م / ر س




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