وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي الاتصالات المصرية مع دول عربية واقليمية ودولية فاعلة من أجل ايجاد سبل انفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع. (النهاية)
م م / ر س
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