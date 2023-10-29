واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي الأطراف السودانية في جدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 10 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد ببدء محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية في مدينة جدة معربة عن املها بالوصول الى توافق لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية للمدنيين في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ان تلك المحادثات تتضمن مجموعة صغيرة من الاهداف تشتمل على تسهيل ايصال المساعدات الانسانية واقرار وقف اطلاق النار وغير ذلك من تدابير بناء الثقة والعمل على وقف دائم للاعمال العدائية في السودان تماشيا مع اعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين الصادر في 11 مايو الماضي.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تشكر المملكة العربية السعودية على استضافة المحادثات كما ترحب بمشاركة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) التي تشارك أيضا بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي كطرف ميسر مشارك.
واكد ان المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع لن تتطرق إلى القضايا السياسية الأوسع "التي يجب أن يحدد المدنيون السودانيون بأنفسهم مسار بلادهم في المستقبل كما ينبغي أن يلعبوا دورا رائدا لتحديد عملية تعالج القضايا السياسية وتستعيد التحول الديمقراطي في السودان".
وشدد على أن "لا حل عسكري لهذا الصراع" داعيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التعامل مع المحادثات بشكل بناء".
وأكدد ضرورة إنقاذ الأرواح والحد من القتال وخلق مسار للخروج من الصراع عن طريق التفاوض مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعوة الجهات الخارجية كافة إلى تجنب تأجيج الصراع.
وقال البيان "لقد حان الوقت لوقف العنف غير المبرر واستئناف الحكم المدني والسماح للشعب السوداني بتحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة". (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN29102023000071011013ID1107325366
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