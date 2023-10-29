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واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي الأطراف السودانية في جدة

10/29/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 10 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد ببدء محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية في مدينة جدة معربة عن املها بالوصول الى توافق لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية للمدنيين في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ان تلك المحادثات تتضمن مجموعة صغيرة من الاهداف تشتمل على تسهيل ايصال المساعدات الانسانية واقرار وقف اطلاق النار وغير ذلك من تدابير بناء الثقة والعمل على وقف دائم للاعمال العدائية في السودان تماشيا مع اعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين الصادر في 11 مايو الماضي.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تشكر المملكة العربية السعودية على استضافة المحادثات كما ترحب بمشاركة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) التي تشارك أيضا بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي كطرف ميسر مشارك.
واكد ان المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع لن تتطرق إلى القضايا السياسية الأوسع "التي يجب أن يحدد المدنيون السودانيون بأنفسهم مسار بلادهم في المستقبل كما ينبغي أن يلعبوا دورا رائدا لتحديد عملية تعالج القضايا السياسية وتستعيد التحول الديمقراطي في السودان".
وشدد على أن "لا حل عسكري لهذا الصراع" داعيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التعامل مع المحادثات بشكل بناء".
وأكدد ضرورة إنقاذ الأرواح والحد من القتال وخلق مسار للخروج من الصراع عن طريق التفاوض مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعوة الجهات الخارجية كافة إلى تجنب تأجيج الصراع.
وقال البيان "لقد حان الوقت لوقف العنف غير المبرر واستئناف الحكم المدني والسماح للشعب السوداني بتحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة". (النهاية)

ا م م / م م ج




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