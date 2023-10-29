فوز وتعادل بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق عمان اف سي على فريق البقعة بنتيجة 2-0 في المباراة، التي جرت اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات الأسبوع السابع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ورفع عمان رصيده إلى 13 نقطة وتجمد رصيد البقعة عند 9 نقاط.

وتعادل فريقا الصريح واتحاد الرمثا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

ورفع الصريح رصيده إلى 19نقطة، واتحاد الرمثا إلى 9 نقاط.

وتقام يوم غد الاثنين، مباراتان تجمع الأولى، العربي وأم القطين على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الرابعة مساء، ويلعب في الثانية الجزيرة مع الهاشمية على ملعب الأمير محمد عند الساعة الخامسة.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 21:05:47

