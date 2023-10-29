فوز وتعادل بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق عمان اف سي على فريق البقعة بنتيجة 2-0 في المباراة، التي جرت اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات الأسبوع السابع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
ورفع عمان رصيده إلى 13 نقطة وتجمد رصيد البقعة عند 9 نقاط.
وتعادل فريقا الصريح واتحاد الرمثا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ورفع الصريح رصيده إلى 19نقطة، واتحاد الرمثا إلى 9 نقاط.
وتقام يوم غد الاثنين، مباراتان تجمع الأولى، العربي وأم القطين على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الرابعة مساء، ويلعب في الثانية الجزيرة مع الهاشمية على ملعب الأمير محمد عند الساعة الخامسة.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 21:05:47
MENAFN29102023000117011021ID1107325365
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