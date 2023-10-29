منتخب الكراتيه يحقق ذهبية تاريخية ببطولة العالم
التاريخ
10/29/2023 2:27:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- حقق المنتخب الوطني للكراتيه في القتال الجماعي، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة في المجر.
وتعتبر هذه الميدالية التاريخية الأولى للأردن في بطولات العالم.
وكان لاعب منتخب الكراتيه محمد الجعفري حقق أمس السبت، الميدالية البرونزية في بطولة العالم أيضا.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ه ح
29/10/2023 21:00:35
MENAFN29102023000117011021ID1107325364
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