منتخب الكراتيه يحقق ذهبية تاريخية ببطولة العالم

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- حقق المنتخب الوطني للكراتيه في القتال الجماعي، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة في المجر. وتعتبر هذه الميدالية التاريخية الأولى للأردن في بطولات العالم. وكان لاعب منتخب الكراتيه محمد الجعفري حقق أمس السبت، الميدالية البرونزية في بطولة العالم أيضا. --(بترا) خ خ/ب ع/ ه ح 29/10/2023 21:00:35

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