الرئاسة التركية: الجيش الإسرائيلي يوجه جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتوجيه جزء كبير من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في غزة".
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، أشار الطون، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، لبرنامج على قناة "تي آر تي-1" التركية، إلى أنشطة مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال، والتي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يوجه جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، ويستطيع أن يجعلها تبث نشراته بكامل تفاصيلها ودون إجراء أي تغيير".
ونوه في هذا الصدد إلى أن هناك "ممارسة تلاعب ممنهج وتضليل على الساحة الدولية، موضحا أن دائرة الاتصال تخوض حرب معلومات لمواجهة هذه المساعي".
وشدّد على أن مركز مكافحة التضليل "تمكن من فضح ودحض وتصحيح أكثر من 70 كذبة نشرت في الإعلام الغربي منذ السابع من تشرين الأول الحالي.
وأوضح أن أكثر من 1000 وسيلة إعلامية دولية اضطرت لاستخدام الحقائق التي كشفها مركز التضليل بالأدلة في أخبارها.
وأضاف أن "عملية التضليل بشأن هذه القضية لا تتم من خلال حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل من قبل الرئيس الأميركي جو بادين، ومسؤولين إسرائيليين وأميركيين آخرين.
ولفت إلى أن الإنسانية تمر بفترة صعبة للغاية، فهناك مذبحة وحرب وجريمة كبيرة ضد الإنسانية ترتكب أمام أعينها اليوم.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ه ح
29/10/2023 20:59:24
MENAFN29102023000117011021ID1107325363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.