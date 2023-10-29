الرئاسة التركية: الجيش الإسرائيلي يوجه جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتوجيه جزء كبير من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في غزة".

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، أشار الطون، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، لبرنامج على قناة "تي آر تي-1" التركية، إلى أنشطة مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال، والتي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يوجه جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، ويستطيع أن يجعلها تبث نشراته بكامل تفاصيلها ودون إجراء أي تغيير".

ونوه في هذا الصدد إلى أن هناك "ممارسة تلاعب ممنهج وتضليل على الساحة الدولية، موضحا أن دائرة الاتصال تخوض حرب معلومات لمواجهة هذه المساعي".

وشدّد على أن مركز مكافحة التضليل "تمكن من فضح ودحض وتصحيح أكثر من 70 كذبة نشرت في الإعلام الغربي منذ السابع من تشرين الأول الحالي.

وأوضح أن أكثر من 1000 وسيلة إعلامية دولية اضطرت لاستخدام الحقائق التي كشفها مركز التضليل بالأدلة في أخبارها.

وأضاف أن "عملية التضليل بشأن هذه القضية لا تتم من خلال حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل من قبل الرئيس الأميركي جو بادين، ومسؤولين إسرائيليين وأميركيين آخرين.

ولفت إلى أن الإنسانية تمر بفترة صعبة للغاية، فهناك مذبحة وحرب وجريمة كبيرة ضد الإنسانية ترتكب أمام أعينها اليوم.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ه ح

29/10/2023 20:59:24

