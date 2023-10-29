موسكو: حماس وعدت بالإفراج عن الرهائن الروس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن ممثلي حركة حماس وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عن 8 رهائن روس، خلال زيارتهم إلى موسكو الأسبوع الماضي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي :"قدمنا خلال اللقاء في موسكو مع ممثلين عن حركة حماس قائمة بأسماء 8 أشخاص، رهائن روس، وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عنهم".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 20:46:22
MENAFN29102023000117011021ID1107325362
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