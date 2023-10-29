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موسكو: حماس وعدت بالإفراج عن الرهائن الروس

10/29/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 29 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن ممثلي حركة حماس وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عن 8 رهائن روس، خلال زيارتهم إلى موسكو الأسبوع الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي :"قدمنا خلال اللقاء في موسكو مع ممثلين عن حركة حماس قائمة بأسماء 8 أشخاص، رهائن روس، وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عنهم".

--(بترا)


س ح/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 20:46:22

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