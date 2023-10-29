وزيرة التنمية تبحث الاستعدادات لفصل الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، استعدادات مديريات الوزارة لفصل الشتاء، وخطة الطوارئ التي تشمل حالات الإخلاء والصيانة، وتزويد وتوفير الطرود والخدمات كافة، وإجراء المسوحات الميدانية والتأكد من جاهزية مراكز الإيواء.

وأكدت بني مصطفى، خلال اجتماع عقد اليوم، في الوزارة بحضور الأمين العام الدكتور برق الضمور، والمدراء المعنيين، ضرورة توفير أجود الخدمات للفئات المستهدفة والاستعداد الأمثل لفصل الشتاء والتنسيق مع الشركاء كافة؛ لتقديم الخدمات الإيوائية في الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء أو أي خدمات أخرى.

وأشارت إلى أهمية المتابعة المستمرة للدور الإيوائية التي تشرف عليها المديريات وزيارتها للتأكد من إجراءات الصحة والسلامة العامة فيها، والوقوف على جميع الملاحظات التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجتها مباشرة، بالتنسيق مع المعنيين في الوزارة.

ودعت إلى معالجة أي ملاحظات تخص الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من خدمات الدور الإيوائية، لافتة إلى أنّه يتم من خلال غرفة المراقبة الرئيسية في الوزارة الوقوف على الملاحظات التي ترد؛ ليتم اتخاذ الاجراء المناسب لحلها وفق الأصول.

ووجهت بني مصطفى بمراجعة البرامج والخدمات التي تقدمها الدور للمنتفعين، مشيرةً إلى ضرورة وجود برامج وأنشطة تتناسب مع خصوصية وحاجات المنتفعات من هذه الدور، أو أي فئة من الفئات في الدور الإيوائية الأخرى.

كما أوعزت للمعنيين في الوزارة بمتابعة الجمعيات من حيث اقتراب مواعيد انتهاء مدد ولاية الهيئات الإدارية للإيعاز لهم بمراعاة المدد القانونية للاجتماعات لإجراء الانتخابات تجنباً للوقوع في فراغ قانوني يؤدي لتشكيل هيئات إدارية مؤقتة لها، وكذلك متابعة طلبات الجمعيات المتعلقة بتعديل أنظمتها الأساسية أو طلبات جمع التبرعات ووضع هذه الطلبات بسجل خاص لمتابعتها والإسراع بإنجازها تجنباً لتأخير أي معاملة.

وشددت على ضرورة التعاون مع سجل الجمعيات من خلال منصة تكامل وإدخال البيانات كافة ومتابعة إدخالها من قبل الجمعيات للحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع انطلاقاً من مبدأ حق الحصول على المعلومة، وكذلك ضرورة متابعة أقساط الأسر المنتجة في المديريات والجمعيات باستمرار، لافتة إلى أنه سيصار الى تدريب موظفين من مديريات الميدان لمساعدة الجمعيات في كيفية تقديم الإقرارات الضريبة في مواعيدها تجنباُ لأي غرامات قد تفرض عليها.

ولفتت بني مصطفى إلى أهمية المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، وانعكاس المشاركة فيها على خدمات الوزارة بشكل إيجابي، وهو ما شكّل حافزاً لبذل الجهود لتحقيق متطلبات الفوز بها، وضرورة أن يولي مدراء المديريات جميع ما يتعلق بها الأهمية اللازمة كونها كذلك تنعكس على الموظفين بصورة إيجابية.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 20:44:28