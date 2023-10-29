وزيرة التنمية تبحث الاستعدادات لفصل الشتاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، استعدادات مديريات الوزارة لفصل الشتاء، وخطة الطوارئ التي تشمل حالات الإخلاء والصيانة، وتزويد وتوفير الطرود والخدمات كافة، وإجراء المسوحات الميدانية والتأكد من جاهزية مراكز الإيواء.
وأكدت بني مصطفى، خلال اجتماع عقد اليوم، في الوزارة بحضور الأمين العام الدكتور برق الضمور، والمدراء المعنيين، ضرورة توفير أجود الخدمات للفئات المستهدفة والاستعداد الأمثل لفصل الشتاء والتنسيق مع الشركاء كافة؛ لتقديم الخدمات الإيوائية في الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء أو أي خدمات أخرى.
وأشارت إلى أهمية المتابعة المستمرة للدور الإيوائية التي تشرف عليها المديريات وزيارتها للتأكد من إجراءات الصحة والسلامة العامة فيها، والوقوف على جميع الملاحظات التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجتها مباشرة، بالتنسيق مع المعنيين في الوزارة.
ودعت إلى معالجة أي ملاحظات تخص الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من خدمات الدور الإيوائية، لافتة إلى أنّه يتم من خلال غرفة المراقبة الرئيسية في الوزارة الوقوف على الملاحظات التي ترد؛ ليتم اتخاذ الاجراء المناسب لحلها وفق الأصول.
ووجهت بني مصطفى بمراجعة البرامج والخدمات التي تقدمها الدور للمنتفعين، مشيرةً إلى ضرورة وجود برامج وأنشطة تتناسب مع خصوصية وحاجات المنتفعات من هذه الدور، أو أي فئة من الفئات في الدور الإيوائية الأخرى.
كما أوعزت للمعنيين في الوزارة بمتابعة الجمعيات من حيث اقتراب مواعيد انتهاء مدد ولاية الهيئات الإدارية للإيعاز لهم بمراعاة المدد القانونية للاجتماعات لإجراء الانتخابات تجنباً للوقوع في فراغ قانوني يؤدي لتشكيل هيئات إدارية مؤقتة لها، وكذلك متابعة طلبات الجمعيات المتعلقة بتعديل أنظمتها الأساسية أو طلبات جمع التبرعات ووضع هذه الطلبات بسجل خاص لمتابعتها والإسراع بإنجازها تجنباً لتأخير أي معاملة.
وشددت على ضرورة التعاون مع سجل الجمعيات من خلال منصة تكامل وإدخال البيانات كافة ومتابعة إدخالها من قبل الجمعيات للحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع انطلاقاً من مبدأ حق الحصول على المعلومة، وكذلك ضرورة متابعة أقساط الأسر المنتجة في المديريات والجمعيات باستمرار، لافتة إلى أنه سيصار الى تدريب موظفين من مديريات الميدان لمساعدة الجمعيات في كيفية تقديم الإقرارات الضريبة في مواعيدها تجنباُ لأي غرامات قد تفرض عليها.
ولفتت بني مصطفى إلى أهمية المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، وانعكاس المشاركة فيها على خدمات الوزارة بشكل إيجابي، وهو ما شكّل حافزاً لبذل الجهود لتحقيق متطلبات الفوز بها، وضرورة أن يولي مدراء المديريات جميع ما يتعلق بها الأهمية اللازمة كونها كذلك تنعكس على الموظفين بصورة إيجابية.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 20:44:28
MENAFN29102023000117011021ID1107325361
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