الاحتلال يدمّر 32 ألف وحدة سكنية بغزة منذ بدء العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل من بينها أكثر من 32 ألف وحدة سكنية هدّمت كليا.

وأشار رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال استهدف المساجد والكنائس والمدارس.

ونوه الى استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 شخصا، من فرق الإنقاذ و35 إعلاميا منذ بدء العدوان.

وحذر رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال من تنفيذ تهديداته الواضحة باستهداف مستشفى القدس والشفاء.

--(بترا)

ب ع/ه ح

29/10/2023 20:24:02