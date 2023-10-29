إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل الغربي ونهاريا وحيفا

إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل الغربي ونهاريا وحيفا
التاريخ
10/29/2023 2:27:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 تشرين أول (بترا)- قالت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، إنه جرى إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان على الجليل الغربي ونهاريا وحيفا.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه سُمع دوي انفجارات كبيرة قرب حيفا ونهاريا شمال فلسطين المحتلة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 20:22:59
MENAFN29102023000117011021ID1107325359
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