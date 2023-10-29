إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل الغربي ونهاريا وحيفا

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 تشرين أول (بترا)- قالت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، إنه جرى إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان على الجليل الغربي ونهاريا وحيفا.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه سُمع دوي انفجارات كبيرة قرب حيفا ونهاريا شمال فلسطين المحتلة.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 20:22:59