الأشغال تعيد فتح الصحراوي بعد إغلاق جزئي نتيجة الأمطار بالقويرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أعادت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح الطريق الصحراوي في لواء القويرة بعد إغلاق جزئي احترازي، عقب تعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها أمطار غزيرة وانجراف حجارة وأتربة الى الطريق.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إن كوادرها عملت بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام، على إزالة الأتربة وتنظيف الطريق لفتح حركة السير بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية.
يذكر أن غرف العمليات لدى وزارة الأشغال تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة تردها حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بمختلف محافظات المملكة.
--(بترا)
م ح/ ب ع/ هـ ح
29/10/2023 20:06:48
MENAFN29102023000117011021ID1107325358
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