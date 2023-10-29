الأشغال تعيد فتح الصحراوي بعد إغلاق جزئي نتيجة الأمطار بالقويرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أعادت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح الطريق الصحراوي في لواء القويرة بعد إغلاق جزئي احترازي، عقب تعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها أمطار غزيرة وانجراف حجارة وأتربة الى الطريق.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إن كوادرها عملت بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام، على إزالة الأتربة وتنظيف الطريق لفتح حركة السير بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية.

يذكر أن غرف العمليات لدى وزارة الأشغال تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة تردها حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بمختلف محافظات المملكة.

--(بترا)

م ح/ ب ع/ هـ ح

29/10/2023 20:06:48