الصفدي يجري مباحثات مع وزيري خارجية قبرص وبلجيكا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 29 تشرين الأول (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيره وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، كما استقبل الصفدي في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب.

وبحث الاجتماعان الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معاً وفورياً على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي تحوله الحرب الإسرائيلية جحيماً في خرق واضح للقانون الدولي.

وحذر الصفدي من أن خطر توسع هذه الحرب وامتدادها في المنطقة كبير.

وشدد الصفدي على أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية، حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما أكد الصفدي أن وحده السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين ولإسرائيل.

وأكد الصفدي أن الأردن يدين قتل المدنيين من الجانبين ويؤكد ضرورة التزام القيم الإنسانية المشتركة، واحترام حياة المدنيين، وضرورة عدم استهدافهم بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم.

وشكر الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية على تصويت بلادها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صوت لصالحه أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.

--(بترا)





ص خ/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 19:58:55