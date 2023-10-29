رئيس وزراء النرويج يندد بـالوضع الإنساني الكارثي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستور، اليوم الأحد، إن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، مندداً بوضع إنساني كارثي.
وقال ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة النرويجية، إن "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".
وبين أن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئاً، ويجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع، وأعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير، مثلما أن حوالى نصف الضحايا هم من الأطفال".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 19:56:36
MENAFN29102023000117011021ID1107325356
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