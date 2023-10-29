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رئيس وزراء النرويج يندد بـالوضع الإنساني الكارثي في غزة

10/29/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستور، اليوم الأحد، إن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، مندداً بوضع إنساني كارثي.
وقال ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة النرويجية، إن "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".
وبين أن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئاً، ويجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع، وأعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير، مثلما أن حوالى نصف الضحايا هم من الأطفال".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 19:56:36

MENAFN29102023000117011021ID1107325356

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