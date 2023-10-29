تحالف مؤسسات مجتمع مدني بإربد يطلق حملة دربك أخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 29 تشرين الأول (بترا)- محمد قديسات- أطلق تحالف مؤسسات مجتمع مدني في محافظة إربد، اليوم الأحد، من مبنى مجلس المحافظة، حملة كسب التأييد لمبادرة "دربك أخضر" التي أطلقتها تحت شعار "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للمؤسسات الحكومية والخاصة".

وأعلن رئيس مجلس المحافظة، خلدون بني هاني، تخصيص 10 آلاف دينار من مخصصات مديرية صحة اربد لتنفيذ برنامج الحملة، مؤكدا أن المجلس يدعم كل توجهات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد بيئة ملائمة لخدمة ذوي الإعاقة، وتكون متاحة أمامهم لنيل حقوقهم ومكتسباتهم وصولا لدمجهم مع المجتمع المحلي.

وبين بني هاني أن المشاريع المنفذة من موازنة المجلس البالغة 12 مليون دينار، يشترط فيها توفير كودات ومتطلبات البناء التي تخدم هذه الفئة سواء في المدارس أو والمراكز الصحية وأي منشآت أخرى.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، استعداد الغرفة لدعم ومساندة هذه المبادرة التي تهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي كان من أوائل القطاعات التي تنبهت إلى ضرورة توفير بيئة حاضنة وميسرة لذوي الإعاقة وهو ما يتوفر في جميع المنشآت الصناعية على مستوى المحافظة.

وأوضح أبو حسان أن الغرفة تبنت برنامجا تدريبيا خاصا لذوي الإعاقة من خلال وحدة دعم التدريب والتشغيل، وأن عددا كبيرا من الملتحقين بالبرنامج التدريبي تمكنوا من الحصول على فرص عمل لائقه.

بدورهم، أكد عضو غرفة التجارة الأميركية الأردنية، محمد نايف البطاينة، ضرورة تبين سياسات تسهم في إيجاد بنية تحتية ملائمة لذوي الإعاقة، بما يمكنهم من الحصول على التعليم الشامل وفرص العمل المتساوية من خلال سن تشريعات تحمي حقوقهم ومكتسباتهم.

وقال الدكتور سرحان براهمة من مديرية صحة محافظة إربد إن المديرية تولي هذا الجانب أولوية قصوى وإن مبانيها المملوكة لها مؤهلة تماما لخدمة ذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، مشيرا إلى وجود إشكاليات في المباني المستأجرة تعيق تطبيق كودات بناء بمواصفات تخدم هذه الشريحة.

ولفت المهندسة نيفين عاشور من بلدية إربد الكبرى، إلى أن البلدية تعمل على تجهيز منطقة نموذجية في محيط جامعة اليرموك تكون مؤهلة لخدمة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز منظومة البنية التحتية القادرة على محاكاة احتياجات ذوي الإعاقة بما فيها الحدائق والمباني الخدمية.

من جهته، أكد رئيس مكتب الشمال للمجلس الأعلى للأشخاص لذوي الإعاقة، أحمد الخصاونة، أن المجلس يعمل مع جميع الشركاء لتحسين واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم عليهم، مشيدا بالمبادرة التي تصب بهذا الاتجاه.

بدورها، قالت الناطقة الإعلامية للحملة، الدكتورة هديل الصقر، إن المبادرة تعمل في المرحلة الأولى على تجهيز مبنى مديرية صحة محافظة اربد ليكون نموذجا مثالياً لخدمة ذوي الإعاقة، موضحةً أن اختيار مبنى مديرية الصحة جاء بناءً على استفتاء شارك به عدد كبير من ذوي الإعاقة في المحافظة.

وقالت منسقة الحملة، عضو مجلس محافظة إربد، رلى بطاينة، إن الحملة تلقى دعما كبيرا وواسعا من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو حاضن وداعم لها.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ هـ ح

29/10/2023 19:44:02