تحالف مؤسسات مجتمع مدني بإربد يطلق حملة دربك أخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 29 تشرين الأول (بترا)- محمد قديسات- أطلق تحالف مؤسسات مجتمع مدني في محافظة إربد، اليوم الأحد، من مبنى مجلس المحافظة، حملة كسب التأييد لمبادرة "دربك أخضر" التي أطلقتها تحت شعار "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للمؤسسات الحكومية والخاصة".
وأعلن رئيس مجلس المحافظة، خلدون بني هاني، تخصيص 10 آلاف دينار من مخصصات مديرية صحة اربد لتنفيذ برنامج الحملة، مؤكدا أن المجلس يدعم كل توجهات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد بيئة ملائمة لخدمة ذوي الإعاقة، وتكون متاحة أمامهم لنيل حقوقهم ومكتسباتهم وصولا لدمجهم مع المجتمع المحلي.
وبين بني هاني أن المشاريع المنفذة من موازنة المجلس البالغة 12 مليون دينار، يشترط فيها توفير كودات ومتطلبات البناء التي تخدم هذه الفئة سواء في المدارس أو والمراكز الصحية وأي منشآت أخرى.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، استعداد الغرفة لدعم ومساندة هذه المبادرة التي تهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي كان من أوائل القطاعات التي تنبهت إلى ضرورة توفير بيئة حاضنة وميسرة لذوي الإعاقة وهو ما يتوفر في جميع المنشآت الصناعية على مستوى المحافظة.
وأوضح أبو حسان أن الغرفة تبنت برنامجا تدريبيا خاصا لذوي الإعاقة من خلال وحدة دعم التدريب والتشغيل، وأن عددا كبيرا من الملتحقين بالبرنامج التدريبي تمكنوا من الحصول على فرص عمل لائقه.
بدورهم، أكد عضو غرفة التجارة الأميركية الأردنية، محمد نايف البطاينة، ضرورة تبين سياسات تسهم في إيجاد بنية تحتية ملائمة لذوي الإعاقة، بما يمكنهم من الحصول على التعليم الشامل وفرص العمل المتساوية من خلال سن تشريعات تحمي حقوقهم ومكتسباتهم.
وقال الدكتور سرحان براهمة من مديرية صحة محافظة إربد إن المديرية تولي هذا الجانب أولوية قصوى وإن مبانيها المملوكة لها مؤهلة تماما لخدمة ذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، مشيرا إلى وجود إشكاليات في المباني المستأجرة تعيق تطبيق كودات بناء بمواصفات تخدم هذه الشريحة.
ولفت المهندسة نيفين عاشور من بلدية إربد الكبرى، إلى أن البلدية تعمل على تجهيز منطقة نموذجية في محيط جامعة اليرموك تكون مؤهلة لخدمة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز منظومة البنية التحتية القادرة على محاكاة احتياجات ذوي الإعاقة بما فيها الحدائق والمباني الخدمية.
من جهته، أكد رئيس مكتب الشمال للمجلس الأعلى للأشخاص لذوي الإعاقة، أحمد الخصاونة، أن المجلس يعمل مع جميع الشركاء لتحسين واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم عليهم، مشيدا بالمبادرة التي تصب بهذا الاتجاه.
بدورها، قالت الناطقة الإعلامية للحملة، الدكتورة هديل الصقر، إن المبادرة تعمل في المرحلة الأولى على تجهيز مبنى مديرية صحة محافظة اربد ليكون نموذجا مثالياً لخدمة ذوي الإعاقة، موضحةً أن اختيار مبنى مديرية الصحة جاء بناءً على استفتاء شارك به عدد كبير من ذوي الإعاقة في المحافظة.
وقالت منسقة الحملة، عضو مجلس محافظة إربد، رلى بطاينة، إن الحملة تلقى دعما كبيرا وواسعا من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو حاضن وداعم لها.
--(بترا)
م.ق/ ن ح/ هـ ح
29/10/2023 19:44:02
MENAFN29102023000117011021ID1107325355
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