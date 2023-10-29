الرأي تسيّر قافلة جديدة لدعم الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول-(بترا)- واصلت المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، اليوم الأحد، تزويد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بحصيلة التبرعات التي جمعتها في إطار حملتها لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بمد يد العون لهم.
وقد سيّرت "الرأي" شاحنتين كبيرتين من التبرعات التي تضمنت مئات الطرود الغذائية القابلة للحفظ وملابس متنوعة للصغار والكبار، و1200 غطاء (حرام)، بالإضافة لكميات كبيرة من المياه المعدنية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شحادة أبو بقر، الذي أشرف على تنظيم الحملة: إن "المؤسسة سيّرت الخميس الماضي شاحنتين كبيرتين محملتين بالمستلزمات الطبية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، في إطار الحملة ذاتها".
وأعرب أبو بقر عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بالتبرع وسعى من أجله، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، والذين آثروا جميعا عدم ذكر أسمائهم، معتبرين أن ذلك أقل الواجب تجاه الأشقاء في غزة الذين يواجهون ظروفا صعبة جراء نقص متطلبات الحياة اليومية بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.
كما أعرب عن خالص الشكر لمجلس إدارة المؤسسة وللإدارة التنفيذية ولرئاسة التحرير ولجميع العاملين فيها على تبرعاتهم النقدية السخية للحملة.
وكان العاملون في المؤسسة تبرعوا براتب يوم عمل لصالح الحملة دعما للأشقاء في غزة، كما تطوع عدد منهم لتحميل الشاحنات بالتبرعات العينية وترتيبها في مستودعات المؤسسة قبل نقلها إلى الهيئة الخيرية الهاشمية.
كما ثمن أبو بقر دور الهيئة الخيرية الهاشمية وتعاونها الكريم مع المؤسسة الصحفية الأردنية في نقل الكثير من التبرعات.
وأشرف على أعمال الحملة لضمان نجاحها كل من مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية الدكتور جلال الدبعي، ورئيس التحرير المسؤول الدكتور خالد الشقران، وجميع العاملين فيها، من صحفيين وإداريين وفنيين.
--(بترا)
أ ر/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 19:31:02
MENAFN29102023000117011021ID1107325354
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