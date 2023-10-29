الرأي تسيّر قافلة جديدة لدعم الأشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول-(بترا)- واصلت المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، اليوم الأحد، تزويد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بحصيلة التبرعات التي جمعتها في إطار حملتها لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بمد يد العون لهم.

وقد سيّرت "الرأي" شاحنتين كبيرتين من التبرعات التي تضمنت مئات الطرود الغذائية القابلة للحفظ وملابس متنوعة للصغار والكبار، و1200 غطاء (حرام)، بالإضافة لكميات كبيرة من المياه المعدنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شحادة أبو بقر، الذي أشرف على تنظيم الحملة: إن "المؤسسة سيّرت الخميس الماضي شاحنتين كبيرتين محملتين بالمستلزمات الطبية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، في إطار الحملة ذاتها".

وأعرب أبو بقر عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بالتبرع وسعى من أجله، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، والذين آثروا جميعا عدم ذكر أسمائهم، معتبرين أن ذلك أقل الواجب تجاه الأشقاء في غزة الذين يواجهون ظروفا صعبة جراء نقص متطلبات الحياة اليومية بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما أعرب عن خالص الشكر لمجلس إدارة المؤسسة وللإدارة التنفيذية ولرئاسة التحرير ولجميع العاملين فيها على تبرعاتهم النقدية السخية للحملة.

وكان العاملون في المؤسسة تبرعوا براتب يوم عمل لصالح الحملة دعما للأشقاء في غزة، كما تطوع عدد منهم لتحميل الشاحنات بالتبرعات العينية وترتيبها في مستودعات المؤسسة قبل نقلها إلى الهيئة الخيرية الهاشمية.

كما ثمن أبو بقر دور الهيئة الخيرية الهاشمية وتعاونها الكريم مع المؤسسة الصحفية الأردنية في نقل الكثير من التبرعات.

وأشرف على أعمال الحملة لضمان نجاحها كل من مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية الدكتور جلال الدبعي، ورئيس التحرير المسؤول الدكتور خالد الشقران، وجميع العاملين فيها، من صحفيين وإداريين وفنيين.

--(بترا)





أ ر/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 19:31:02