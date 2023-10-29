قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام اللِّجان في المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2023.

ويأتي النِّظام لغايات تنفيذ مهام المجلس الطبِّي الأردني، وتشكيل لجنة امتحانات لكلِّ اختصاص طبِّي تمارس عملها طوال العام، وسائر اللِّجان الضَّروريَّة لعمل المجلس، ومأسسة التَّطوير المهني المستمرّ والإشراف عليه من خلال لجان خاصَّة بذلك.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام البحث العلمي لتطوير العمليَّة التَّربويَّة لسنة 2023؛ لغايات تحقيق الانسجام مع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم، والمتضمِّن تغيير مسمَّى إدارة البحث والتَّطوير التَّربوي لتصبح إدارة التَّخطيط والبحث التَّربوي، وليكون ارتباطها مع أمين عام الوزارة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة.

وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة ابتدائيَّة شرعيَّة في لواء البادية الشَّماليَّة لسنة 2023؛ وذلك لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات القضائيَّة بيُسر وسهولة، ومواكبة الامتداد العمراني والزِّيادة السُّكانيَّة، ولغايات تنظيم عمل المحاكم الشَّرعيَّة في محافظة المفرق وتحديده.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة الحساب التِّجاري لعام 2024م، وكذلك على مشروع موازنة المركز الوطني لتطوير المناهج للأعوام (2024-2026م).

كما قرَّر الموافقة على تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 7/12/2022، المتضمِّن السَّماح للشَّركات التَّسويقيَّة باستيراد مادَّة الدِّيزل، بنفس الآليَّة التي مُنِحت لشركة مصفاة البترول الأردنيَّة، وحتى نهاية عام 2024، على أن لا تتجاوز نسبة الكبريت (1000) ملغ/كغ.

ووافق المجلس على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (355) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

--(بترا)

ع ق/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 19:35:17