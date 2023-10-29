إجازة إجبارية للمتحدث باسم مستشفى ايخلوف على خلفية المؤتمر الصحفي للأسيرة ليفشيتز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 تشرين الأول (يترا)- قررت إدارة مستشفى ايخلوف في تل أبيب اليوم الأحد، منح المتحدث باسم المستشفى آفي شوشان، إجازة إجبارية في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقد في المستشفى وتحدثت فيه المسنة الإسرائيلية يوخافيد ليفشيتز بعد أن أطلقت كتائب القسام سراحها لدواعي إنسانية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار، استدعى مدير إدارة المستشفى روني غامزو بهذا الشأن
من أجل "استخلاص العبر، ومنع أي مؤتمرات أو تصريحات صحفية لأي أسير سيفرج عنه لاحقا من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة".
وكانت المسنة الإسرائيلية ليفشيتز تحدثت خلال المؤتمر الصحفي عن تعامل كتائب القسام مع الرهائن والتي وصفتها بالحسنة والإنسانية.
--(بترا)
م ف/رق
29/10/2023 18:56:31
MENAFN29102023000117011021ID1107325351
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