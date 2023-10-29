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إجازة إجبارية للمتحدث باسم مستشفى ايخلوف على خلفية المؤتمر الصحفي للأسيرة ليفشيتز

10/29/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 تشرين الأول (يترا)- قررت إدارة مستشفى ايخلوف في تل أبيب اليوم الأحد، منح المتحدث باسم المستشفى آفي شوشان، إجازة إجبارية في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقد في المستشفى وتحدثت فيه المسنة الإسرائيلية يوخافيد ليفشيتز بعد أن أطلقت كتائب القسام سراحها لدواعي إنسانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار، استدعى مدير إدارة المستشفى روني غامزو بهذا الشأن

من أجل "استخلاص العبر، ومنع أي مؤتمرات أو تصريحات صحفية لأي أسير سيفرج عنه لاحقا من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة".

وكانت المسنة الإسرائيلية ليفشيتز تحدثت خلال المؤتمر الصحفي عن تعامل كتائب القسام مع الرهائن والتي وصفتها بالحسنة والإنسانية.

--(بترا)


م ف/رق


29/10/2023 18:56:31

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