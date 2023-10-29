البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعت بورصة عمان، الشركات المدرجة لديها إلى استكمال تزويد البورصة ببياناتها المالية للربع الثالث، المراجعة من قبل مدققي حسابات عن الفترة المنتهية في 30 أيلول الماضي، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن البورصة ستوقف التداول في أسهم الشركات المخالفة اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية الشهر الحالي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة.
وأضاف أن ذلك يأتي استناداً إلى أحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وبهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.
وبين أن البورصة ستعلن بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة من خلال وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، مشيرا إلى أن الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر، ستكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي تزويد الشركات ببياناتها المالية للربع الثالث، التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، التي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.
يشار إلى أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية) لتسهيل وصول المهتمين إليها.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
29/10/2023 18:48:55
MENAFN29102023000117011021ID1107325350
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