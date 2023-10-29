البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعت بورصة عمان، الشركات المدرجة لديها إلى استكمال تزويد البورصة ببياناتها المالية للربع الثالث، المراجعة من قبل مدققي حسابات عن الفترة المنتهية في 30 أيلول الماضي، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن البورصة ستوقف التداول في أسهم الشركات المخالفة اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية الشهر الحالي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة.

وأضاف أن ذلك يأتي استناداً إلى أحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وبهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.

وبين أن البورصة ستعلن بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة من خلال وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، مشيرا إلى أن الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر، ستكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويأتي تزويد الشركات ببياناتها المالية للربع الثالث، التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، التي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

يشار إلى أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية) لتسهيل وصول المهتمين إليها.

--(بترا)





رش/ن ح/رق

29/10/2023 18:48:55