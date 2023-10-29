الدوريات الخارجية: إغلاق تام للشارع العام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، عن إغلاق الشارع العام بشكل تام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد بحوالي 5 كيلو، بسبب انهيارات بالأتربة وانجرافها باتجاه الشارع الرئيسي والتي سببتها الأمطار الغزيرة.

وأوضحت أن مرتبات الدوريات بالموقع للدلالة والارشاد لحين إعادة فتح الطريق.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، وخاصة في المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية، وتشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق وعدم المجازفة في قطع الطرق في تلك الحالات وعدم التردد في التواصل مع هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.

--(بترا)





ل م/رق

29/10/2023 18:46:11