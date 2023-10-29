الدوريات الخارجية: إغلاق تام للشارع العام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، عن إغلاق الشارع العام بشكل تام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد بحوالي 5 كيلو، بسبب انهيارات بالأتربة وانجرافها باتجاه الشارع الرئيسي والتي سببتها الأمطار الغزيرة.
وأوضحت أن مرتبات الدوريات بالموقع للدلالة والارشاد لحين إعادة فتح الطريق.
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، وخاصة في المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية، وتشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق وعدم المجازفة في قطع الطرق في تلك الحالات وعدم التردد في التواصل مع هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
--(بترا)
ل م/رق
29/10/2023 18:46:11
MENAFN29102023000117011021ID1107325349
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