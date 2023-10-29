شهداء وجرحى جراء استمرار الاحتلال قصف عدة مناطق في غزة
التاريخ
10/29/2023 2:27:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطنان على الأقل، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين شمالي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهدت أيضا فلسطينية بقصف مدفعي شرق دير البلح وسط القطاع.
وشنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة مربع منطقة (دولة).
--(بترا)
أ ش/رق
29/10/2023 18:34:26
MENAFN29102023000117011021ID1107325348
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