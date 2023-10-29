شهداء وجرحى جراء استمرار الاحتلال قصف عدة مناطق في غزة

غزة 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطنان على الأقل، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين شمالي قطاع غزة. وبحسب مصادر فلسطينية، استشهدت أيضا فلسطينية بقصف مدفعي شرق دير البلح وسط القطاع. وشنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة مربع منطقة (دولة). --(بترا) أ ش/رق 29/10/2023 18:34:26

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