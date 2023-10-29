وصول 10 شاحنات مساعدات إلى غزة

وصول 10 شاحنات مساعدات إلى غزة
التاريخ
10/29/2023 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا)- وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، إن 10 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية وصلت الى القطاع.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
29/10/2023 18:28:15
MENAFN29102023000117011021ID1107325347
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