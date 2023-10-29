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وصول 10 شاحنات مساعدات إلى غزة

10/29/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا)- وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، إن 10 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية وصلت الى القطاع.

--(بترا)


أ ش/ن ح/رق

29/10/2023 18:28:15

MENAFN29102023000117011021ID1107325347

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