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تضرر مستشفى القدس بغزة جراء قصف طائرات الاحتلال

10/29/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا)- تضرر مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية مجاورة في تل الهوى بمدينة غزة.
جاء ذلك في أعقاب تهديدات متلاحقة من الاحتلال للهلال الأحمر بإخلاء المستشفى تمهيدا لقصفه، حيث رفضت الجمعية إخلاءه إذ يوجد فيه نحو 15 ألف فلسطيني من بينهم مئات الجرحى والمرضى، وآلاف المواطنين الذين لجأوا للمستشفى في ظل الدمار الذي لحق ببيوتهم نتيجة قصف الاحتلال.
وحذرت وزارة الصحة في غزة، من النوايا المبيتة للاحتلال الإسرائيلي في استهداف مستشفى القدس، بعد تركيزه المستمر على استهداف محيطه وإحداث أضرار متعددة به.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/رق
29/10/2023 18:22:39

MENAFN29102023000117011021ID1107325346

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