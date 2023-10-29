تضرر مستشفى القدس بغزة جراء قصف طائرات الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا)- تضرر مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية مجاورة في تل الهوى بمدينة غزة.
جاء ذلك في أعقاب تهديدات متلاحقة من الاحتلال للهلال الأحمر بإخلاء المستشفى تمهيدا لقصفه، حيث رفضت الجمعية إخلاءه إذ يوجد فيه نحو 15 ألف فلسطيني من بينهم مئات الجرحى والمرضى، وآلاف المواطنين الذين لجأوا للمستشفى في ظل الدمار الذي لحق ببيوتهم نتيجة قصف الاحتلال.
وحذرت وزارة الصحة في غزة، من النوايا المبيتة للاحتلال الإسرائيلي في استهداف مستشفى القدس، بعد تركيزه المستمر على استهداف محيطه وإحداث أضرار متعددة به.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/رق
29/10/2023 18:22:39
MENAFN29102023000117011021ID1107325346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.