إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر

إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر
التاريخ
10/29/2023 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إرادة ملكية بتعيين عاطف الحجايا عضوا في مجلس الأعيان.
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد كنيعان عطا محمد البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر من منصبه اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.
--(بترا)
ن ح/رق
29/10/2023 18:10:29
MENAFN29102023000117011021ID1107325345
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