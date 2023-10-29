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إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر

10/29/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إرادة ملكية بتعيين عاطف الحجايا عضوا في مجلس الأعيان.
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد كنيعان عطا محمد البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر من منصبه اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.
--(بترا)
ن ح/رق
29/10/2023 18:10:29

MENAFN29102023000117011021ID1107325345

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