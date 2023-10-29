إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر

إرادة ملكية بتعيين عاطف الحجايا عضوا في مجلس الأعيان. عمان 29 تشرين الأول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد كنيعان عطا محمد البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 29/10/2023. وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر من منصبه اعتبارا من تاريخ 29/10/2023. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 29/10/2023. --(بترا) ن ح/رق 29/10/2023 18:10:29

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