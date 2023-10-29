قوات اليونيفيل تعلن عن تعرضها للقصف جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 29 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "قذيفتي هاون سقطتا أمس عند حوالي العاشرة مساءً على قاعدة لليونيفيل بالقرب من بلدة حولا، ما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام الذي تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج".
وأعلن في تصريح صحفي اليوم الأحد، "أن مراكز اليونيفيل تعرضت أمس للقصف مرتين، في فترة ما بعد الظهر بقذيفة أصابت مقرّها العام في الناقورة، وفي محيط حولا، ما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام".
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودنا الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير.
وحث جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار فورا، مبينا أن مهاجمة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها.
--(بترا)
م ف
29/10/2023 17:52:23
MENAFN29102023000117011021ID1107325343
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