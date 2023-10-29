قوات اليونيفيل تعلن عن تعرضها للقصف جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 29 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "قذيفتي هاون سقطتا أمس عند حوالي العاشرة مساءً على قاعدة لليونيفيل بالقرب من بلدة حولا، ما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام الذي تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج".

وأعلن في تصريح صحفي اليوم الأحد، "أن مراكز اليونيفيل تعرضت أمس للقصف مرتين، في فترة ما بعد الظهر بقذيفة أصابت مقرّها العام في الناقورة، وفي محيط حولا، ما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام".

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودنا الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير.

وحث جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار فورا، مبينا أن مهاجمة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها.

--(بترا)

م ف

29/10/2023 17:52:23