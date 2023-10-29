3653 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3653 طنا، منها 2363 طن خضار، و1009 أطنان فواكه، و281 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 30و45، والبطاطا بين 40و 60، والبندورة بين 15و 25، والجزر بين 50و 75، والخيار بين 15و 25، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.
--(بترا)
رح/ ف م/رق
29/10/2023 17:45:50
MENAFN29102023000117011021ID1107325342
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