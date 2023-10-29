3653 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3653 طنا، منها 2363 طن خضار، و1009 أطنان فواكه، و281 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 30و45، والبطاطا بين 40و 60، والبندورة بين 15و 25، والجزر بين 50و 75، والخيار بين 15و 25، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

--(بترا)

رح/ ف م/رق

29/10/2023 17:45:50