الأمانة: إنجاز المسار الأول من الخط الناقل في مشروع بركة البيبسي (إعادة مصححة للعنوان)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أنهت أمانة عمان الكبرى، إنجاز المسار الأول من مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي، الخاص بالخط الناقل من المنهل العميق إلى مصب سيل الزرقاء.

وتبدأ الأمانة بعد إنجاز هذا المسار الذي انطلق العمل فيه منتصف آب الماضي، بتنفيذ المسار الثاني والأخير للأعمال الخارجية الخاص بالخط الناقل الممتد من المنهل العميق الى البركة.

وتشمل الأعمال الخارجية حفر خط ناقل بطول 1400متر، وبقطر 2400 ملم باستخدام تقنية الحفر بالأنفاق الآلية Tunnel boring machine (TBM) والمستخدمة لأول مرة في الأردن، للتغلب على الأعماق الكبيرة لمسار الخط الناقل، وتنفيذ منهل عميق لمياه الأمطار بعمق 47 مترا، وقطر 23 مترا، ومصب في سيل الزرقاء.

وكانت أمانة عمان أنجزت الأعمال الداخلية للبركة التي تعد مشكلة بيئية وبؤرة ساخنة امتدت على مدار 40 عاما.

وشملت الأعمال الداخلية للمشروع بناء حوض ترسيب لمياه الأمطار، وتنفيذ عبارة صندوقية رئيسة لنقل مياه الأمطار من وادي ماركا بطول 460 مترا، ومحطة ضخ للمياه القادمة من مخيم حطين، وعبارة صندوقية ثانوية لنقل مياه الأمطار من مخيم حطين بطول 120مترا، وخزان ري بسعة 10 آلاف متر مكعب لري الأشجار والنباتات في المرحلة الثانية للمشروع.

ويأتي تنفيذ أعمال التأهيل التي ستنجز في الربع الأول من العام المقبل وفقاً لتصريح سابق لامين عمان الدكتور يوسف الشواربة بهدف إيجاد حل جذري ونهائي للمشكلة تتمثل بتأهيل البنية التحتية للبركة (المرحلة الأولى) للتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة فيها وإعادتها لمجراها الطبيعي في نهر الزرقاء.

يشار إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 12 مليون دينار، بمنحة وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

--(بترا)





ع ع/ ن ح/رق

29/10/2023 17:44:53