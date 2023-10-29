الأمانة: إنجاز المسار الأول من الخط الناقل في مشروع بركة البيبسي (إعادة مصححة للعنوان)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أنهت أمانة عمان الكبرى، إنجاز المسار الأول من مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي، الخاص بالخط الناقل من المنهل العميق إلى مصب سيل الزرقاء.
وتبدأ الأمانة بعد إنجاز هذا المسار الذي انطلق العمل فيه منتصف آب الماضي، بتنفيذ المسار الثاني والأخير للأعمال الخارجية الخاص بالخط الناقل الممتد من المنهل العميق الى البركة.
وتشمل الأعمال الخارجية حفر خط ناقل بطول 1400متر، وبقطر 2400 ملم باستخدام تقنية الحفر بالأنفاق الآلية Tunnel boring machine (TBM) والمستخدمة لأول مرة في الأردن، للتغلب على الأعماق الكبيرة لمسار الخط الناقل، وتنفيذ منهل عميق لمياه الأمطار بعمق 47 مترا، وقطر 23 مترا، ومصب في سيل الزرقاء.
وكانت أمانة عمان أنجزت الأعمال الداخلية للبركة التي تعد مشكلة بيئية وبؤرة ساخنة امتدت على مدار 40 عاما.
وشملت الأعمال الداخلية للمشروع بناء حوض ترسيب لمياه الأمطار، وتنفيذ عبارة صندوقية رئيسة لنقل مياه الأمطار من وادي ماركا بطول 460 مترا، ومحطة ضخ للمياه القادمة من مخيم حطين، وعبارة صندوقية ثانوية لنقل مياه الأمطار من مخيم حطين بطول 120مترا، وخزان ري بسعة 10 آلاف متر مكعب لري الأشجار والنباتات في المرحلة الثانية للمشروع.
ويأتي تنفيذ أعمال التأهيل التي ستنجز في الربع الأول من العام المقبل وفقاً لتصريح سابق لامين عمان الدكتور يوسف الشواربة بهدف إيجاد حل جذري ونهائي للمشكلة تتمثل بتأهيل البنية التحتية للبركة (المرحلة الأولى) للتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة فيها وإعادتها لمجراها الطبيعي في نهر الزرقاء.
يشار إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 12 مليون دينار، بمنحة وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/رق
29/10/2023 17:44:53
MENAFN29102023000117011021ID1107325341
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