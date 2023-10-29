استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- أعلن مستشفى بيت جالا الحكومي، عصر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب قد أصيب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم قبل ظهر اليوم.

وبحسب بيان مستشفى بيت جالا، فإن الشاب كان فوق منزله خلال اقتحام قوات الاحتلال، وأصيب دون علم أحد قبل اكتشاف إصابته، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وكانت قوة من جيش الاحتلال، ترافقها قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

29/10/2023 17:10:30