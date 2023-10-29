استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- أعلن مستشفى بيت جالا الحكومي، عصر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الشاب قد أصيب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم قبل ظهر اليوم.
وبحسب بيان مستشفى بيت جالا، فإن الشاب كان فوق منزله خلال اقتحام قوات الاحتلال، وأصيب دون علم أحد قبل اكتشاف إصابته، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.
وكانت قوة من جيش الاحتلال، ترافقها قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
29/10/2023 17:10:30
MENAFN29102023000117011021ID1107325337
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