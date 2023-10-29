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كتائب القسام: ندك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ

10/29/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قالت كتائب القسام إن مقاتليها تدك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.
وأعلنت كتائب القسام في بيان اليوم الأحد ، أن عددا من مقاتليها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمروا آليات عسكرية.
---(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
29/10/2023 17:05:29

MENAFN29102023000117011021ID1107325336

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