كتائب القسام: ندك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ

كتائب القسام: ندك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ
التاريخ
10/29/2023 2:27:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قالت كتائب القسام إن مقاتليها تدك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.
وأعلنت كتائب القسام في بيان اليوم الأحد ، أن عددا من مقاتليها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمروا آليات عسكرية.
---(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
29/10/2023 17:05:29
MENAFN29102023000117011021ID1107325336
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