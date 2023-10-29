كتائب القسام: ندك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قالت كتائب القسام إن مقاتليها تدك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

وأعلنت كتائب القسام في بيان اليوم الأحد ، أن عددا من مقاتليها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمروا آليات عسكرية.

---(بترا)

رصد / ف ق/ ف م

29/10/2023 17:05:29