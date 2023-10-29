وزير البيئة يشارك بأعمال الدورة 34 لمجلس الوزراء العرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة بأعمال الدورة 34 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، التي بدأت اجتماعاتها أول أمس في سلطنة عُمان.
وقال بيان لوزارة البيئة اليوم الأحد، إن الردايدة أكد الجهود التي يبذلها الأردن، في مجال حماية البيئة، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آثار التغير المناخي.
و لفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تركيز على الاستدامة وأهميتها، والمبادرة العالمية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي.
وعلى هامش أعمال الدورة ، التقى الردايدة رئيس هيئة البيئة في سلطنة عُمان الدكتور عبدالله العمري، لمناقشة تنفيذ البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال حماية البيئة ، وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا المجال .
--(بترا)
رح/ ف م
29/10/2023 17:01:04
MENAFN29102023000117011021ID1107325335
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