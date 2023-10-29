وزير البيئة يشارك بأعمال الدورة 34 لمجلس الوزراء العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة بأعمال الدورة 34 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، التي بدأت اجتماعاتها أول أمس في سلطنة عُمان.

وقال بيان لوزارة البيئة اليوم الأحد، إن الردايدة أكد الجهود التي يبذلها الأردن، في مجال حماية البيئة، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آثار التغير المناخي.

و لفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تركيز على الاستدامة وأهميتها، والمبادرة العالمية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي.

وعلى هامش أعمال الدورة ، التقى الردايدة رئيس هيئة البيئة في سلطنة عُمان الدكتور عبدالله العمري، لمناقشة تنفيذ البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال حماية البيئة ، وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا المجال .

--(بترا)

رح/ ف م

29/10/2023 17:01:04