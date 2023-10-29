الصفدي يواصل اتصالاته في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول(بترا)- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاته في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .
وأجرى الصفدي اليوم الأحد، اتصالات هاتفية في هذا الإطار مع وزراء خارجية كوريا، والسعودية، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وحذر الصفدي من الكارثة الإنسانية التي ستتفاقم مع استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة إنهائها، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ص خ/ ف م/ف ق
29/10/2023 17:06:35
MENAFN29102023000117011021ID1107325334
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