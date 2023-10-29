البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار
التاريخ
10/29/2023 2:27:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وجدد البابا دعوته قال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس، لإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس في غزة، وأضاف بحسب وكالة رويترز، أنه لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الحرب.
--(بترا)
رصد/ م ح
29/10/2023 16:52:52
MENAFN29102023000117011021ID1107325333
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