البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وجدد البابا دعوته قال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس، لإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس في غزة، وأضاف بحسب وكالة رويترز، أنه لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الحرب.

--(بترا)

رصد/ م ح

29/10/2023 16:52:52