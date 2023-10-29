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بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

10/29/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.01 بالمئة ، لتصل عند مستوى 2414 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.0 ملايين دينار ، نتيجة تنفيذ 1929 صفقة.
--(بترا)
رش/ ف م
29/10/2023 16:50:59

MENAFN29102023000117011021ID1107325332

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