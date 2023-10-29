بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض
التاريخ
10/29/2023 2:27:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.01 بالمئة ، لتصل عند مستوى 2414 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.0 ملايين دينار ، نتيجة تنفيذ 1929 صفقة.
--(بترا)
رش/ ف م
29/10/2023 16:50:59
MENAFN29102023000117011021ID1107325332
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