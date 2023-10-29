فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار غداً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواءي الشونة الجنوبية والأغوار الشمالية غدا الاثنين، لغايات اجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار بلواء الشونة الجنوبية سيكون من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، ويشمل مناطق: مضخات سلطة المياه، وشركة قرية المجهول، وجزء من منطقة الكرامة، ومركز ترخيص الشونة الجنوبية، ونقطة الكرامة، والمخيم الكشفي.
وأضافت أن الفصل بلواء الأغوار الشمالية سيمتد من 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً، ويشمل مناطق: العدسية والمخيبة التحتا والمخيبة الفوقا.
--(بترا)
أ غ /م ف
29/10/2023 16:39:04
MENAFN29102023000117011021ID1107325331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.