فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار 29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواءي الشونة الجنوبية والأغوار الشمالية غدا الاثنين، لغايات اجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار بلواء الشونة الجنوبية سيكون من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، ويشمل مناطق: مضخات سلطة المياه، وشركة قرية المجهول، وجزء من منطقة الكرامة، ومركز ترخيص الشونة الجنوبية، ونقطة الكرامة، والمخيم الكشفي.

وأضافت أن الفصل بلواء الأغوار الشمالية سيمتد من 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً، ويشمل مناطق: العدسية والمخيبة التحتا والمخيبة الفوقا.

--(بترا)

أ غ /م ف

29/10/2023 16:39:04