Monday, 30 October 2023 12:39 GMT

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار غداً

10/29/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواءي الشونة الجنوبية والأغوار الشمالية غدا الاثنين، لغايات اجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار بلواء الشونة الجنوبية سيكون من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، ويشمل مناطق: مضخات سلطة المياه، وشركة قرية المجهول، وجزء من منطقة الكرامة، ومركز ترخيص الشونة الجنوبية، ونقطة الكرامة، والمخيم الكشفي.
وأضافت أن الفصل بلواء الأغوار الشمالية سيمتد من 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً، ويشمل مناطق: العدسية والمخيبة التحتا والمخيبة الفوقا.
--(بترا)
أ غ /م ف
29/10/2023 16:39:04

MENAFN29102023000117011021ID1107325331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث