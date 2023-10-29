ندوة حول سرطان الثدي بجامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نظمت كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة جدارا، اليوم الأحد، ندوة توعوية حول "مرض سرطان الثدي لدى الإناث، أسبابه وانتشاره وكيفية مكافحته"، وذلك ضمن فعاليات شهر التوعية العالمي ضد مرض سرطان الثدي.
وأشاد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، بكلية العلوم الطبية المساندة ودورها في تشجيع الطلبة على الانخراط بالمجتمع الطلابي، والقيام بالنشاطات اللامنهجية التي تخدم العمل الأكاديمي وتسهم في صقل شخصية الطالب.
وأشارت نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، الى أهمية عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات وورش العمل التوعوية التي تتعلق بحياة الإنسان، منوهة إلى أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يسهم بفرص الشفاء التام منه.
من جانبها ، أكدت ضابط إرتباط البرنامج الأردني لسرطان الثدي في مؤسسة الحسين للسرطان غادة بكار، أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي لدى الإناث، والذي يسهم في الشفاء منه ، موضحة أعراض المرض والمراحل التي تصاحبه.
--(بترا)
ع ع/ ف م
29/10/2023 16:37:49
MENAFN29102023000117011021ID1107325330
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