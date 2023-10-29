ندوة حول سرطان الثدي بجامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نظمت كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة جدارا، اليوم الأحد، ندوة توعوية حول "مرض سرطان الثدي لدى الإناث، أسبابه وانتشاره وكيفية مكافحته"، وذلك ضمن فعاليات شهر التوعية العالمي ضد مرض سرطان الثدي.

وأشاد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، بكلية العلوم الطبية المساندة ودورها في تشجيع الطلبة على الانخراط بالمجتمع الطلابي، والقيام بالنشاطات اللامنهجية التي تخدم العمل الأكاديمي وتسهم في صقل شخصية الطالب.

وأشارت نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، الى أهمية عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات وورش العمل التوعوية التي تتعلق بحياة الإنسان، منوهة إلى أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يسهم بفرص الشفاء التام منه.

من جانبها ، أكدت ضابط إرتباط البرنامج الأردني لسرطان الثدي في مؤسسة الحسين للسرطان غادة بكار، أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي لدى الإناث، والذي يسهم في الشفاء منه ، موضحة أعراض المرض والمراحل التي تصاحبه.

--(بترا)

ع ع/ ف م

29/10/2023 16:37:49