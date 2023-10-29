حوارية في إربد حول تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نظم ملتقى اربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي، مساء أمس السبت، حوارية حول تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.
وتحدث في الحوارية اللواء الركن المتقاعد الدكتور خالد عبيدات، عن عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أنها فاجأت قوات الاحتلال وقادتهم وأربكتهم، وهو ما يظهر من عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وقصفه المنازل والأحياء والمستشفيات وما يرتكبه من مجازر بحق العزل والأطفال والنساء.
وأشاد خلال الحوارية التي أدارها الكاتب عبد المجيد جرادات، بثبات الشعب الفلسطيني ورفضه محاولات الاحتلال تهجيره من أرضه، مشددا على أهمية الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وخلصت مداخلات الحضور إلى أهمية التحلي بالروح المعنوية العالية، وعدم الوقوع ضحية لدعاية الاحتلال الذي يسعى بكل السبل لحجب حقيقة ما يرتكبه من مجازر في قطاع غزة من خلال استهداف وسائل الإعلام وقطع كل سبل الاتصال لحيلولة دون معرفة ما يستجد في القطاع.
--(بترا)
ع ع /اص/ن ح/ف ق
29/10/2023 16:31:41
MENAFN29102023000117011021ID1107325329
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