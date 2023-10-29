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حوارية في إربد حول تطورات الأوضاع في غزة

10/29/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نظم ملتقى اربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي، مساء أمس السبت، حوارية حول تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.
وتحدث في الحوارية اللواء الركن المتقاعد الدكتور خالد عبيدات، عن عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أنها فاجأت قوات الاحتلال وقادتهم وأربكتهم، وهو ما يظهر من عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وقصفه المنازل والأحياء والمستشفيات وما يرتكبه من مجازر بحق العزل والأطفال والنساء.
وأشاد خلال الحوارية التي أدارها الكاتب عبد المجيد جرادات، بثبات الشعب الفلسطيني ورفضه محاولات الاحتلال تهجيره من أرضه، مشددا على أهمية الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وخلصت مداخلات الحضور إلى أهمية التحلي بالروح المعنوية العالية، وعدم الوقوع ضحية لدعاية الاحتلال الذي يسعى بكل السبل لحجب حقيقة ما يرتكبه من مجازر في قطاع غزة من خلال استهداف وسائل الإعلام وقطع كل سبل الاتصال لحيلولة دون معرفة ما يستجد في القطاع.
--(بترا)
ع ع /اص/ن ح/ف ق
29/10/2023 16:31:41

MENAFN29102023000117011021ID1107325329

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