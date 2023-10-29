19.2 مليون دينار الأرباح الصافية للبنك الاستثماري لنهاية الربع الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مجموعة الاستثماري (INVESTBANK) عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحه الصافية وإجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي واستدامة أداء البنك.
ووفقاً للبيانات المالية الربع سنوية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية للبنك إلى 19.2 مليون دينار في الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 15.2 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، فيما تجاوزت إجمالي الأرباح قبل ضريبة الدخل حاجز 26 مليون دينار في نهاية أيلول الماضي، مقارنة بـ 23 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد البنك أيضاً ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها لعملائه بنسبة 23.6 بالمئة، حيث بلغت 1.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بـ 850 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، كما حققت ودائع العملاء نمواً ملحوظاً بنسبة 27.5 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة بـ 882 مليون دينار في نهاية العام 2022، الأمر الذي يظهر قوة البنك وثقة العملاء فيه.
وبلغ مجموع موجودات البنك 1.8 مليار دينار في نهاية أيلول الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 بالمئة، مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في العام الماضي، حيث يُعزى هذا النمو إلى إدارة متقنة واستراتيجية ناجحة في إدارة الأصول والمخاطر.
رئيس مجلس الإدارة فهمي أبو خضرا، أكد أن هذه النتائج تعكس قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام وتعزز مكانتها في سوق الخدمات المصرفية، ويعود هذا الأداء إلى الاستراتيجية الواضحة التي ترتكز على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملاء البنك، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتعزيز قدراته التشغيلية والمالية.
وأضاف، سيواصل الاستثماري تحسين كفاءته التشغيلية وتنويع مصادر دخله، مع تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في بيئة الأعمال المتغيرة"، لافتاً إلى أن النمو الملحوظ في صافي التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء يعكس قدرة البنك على تلبية احتياجات السوق وتقديم خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ملائمة للعملاء."
--(بترا)
رش/ف م/ف ق
29/10/2023 16:28:18
MENAFN29102023000117011021ID1107325327
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