19.2 مليون دينار الأرباح الصافية للبنك الاستثماري لنهاية الربع الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان29 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مجموعة الاستثماري (INVESTBANK) عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحه الصافية وإجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي واستدامة أداء البنك.

ووفقاً للبيانات المالية الربع سنوية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية للبنك إلى 19.2 مليون دينار في الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 15.2 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، فيما تجاوزت إجمالي الأرباح قبل ضريبة الدخل حاجز 26 مليون دينار في نهاية أيلول الماضي، مقارنة بـ 23 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد البنك أيضاً ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها لعملائه بنسبة 23.6 بالمئة، حيث بلغت 1.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بـ 850 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، كما حققت ودائع العملاء نمواً ملحوظاً بنسبة 27.5 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة بـ 882 مليون دينار في نهاية العام 2022، الأمر الذي يظهر قوة البنك وثقة العملاء فيه.

وبلغ مجموع موجودات البنك 1.8 مليار دينار في نهاية أيلول الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 بالمئة، مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في العام الماضي، حيث يُعزى هذا النمو إلى إدارة متقنة واستراتيجية ناجحة في إدارة الأصول والمخاطر.

رئيس مجلس الإدارة فهمي أبو خضرا، أكد أن هذه النتائج تعكس قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام وتعزز مكانتها في سوق الخدمات المصرفية، ويعود هذا الأداء إلى الاستراتيجية الواضحة التي ترتكز على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملاء البنك، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتعزيز قدراته التشغيلية والمالية.

وأضاف، سيواصل الاستثماري تحسين كفاءته التشغيلية وتنويع مصادر دخله، مع تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في بيئة الأعمال المتغيرة"، لافتاً إلى أن النمو الملحوظ في صافي التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء يعكس قدرة البنك على تلبية احتياجات السوق وتقديم خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ملائمة للعملاء."

--(بترا)

رش/ف م/ف ق

29/10/2023 16:28:18